Göçmen Kaçakçılığına 15 Tutuklama - Son Dakika
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Göçmen Kaçakçılığına 15 Tutuklama

21.06.2025 08:33
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, 15 göçmen kaçakçısı ve 446 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerde; 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 15 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 446 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülke genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerde; 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 15 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 412 bin 887 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamalarda 446 düzensiz göçmenin yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya yapılan çalışmalarla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

"Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında; 28 bin 874 personel, 9 bin 155 ekip ile 5 bin 772 noktada; 4 bin 127 metruk bina, 7 bin 192 umuma açık yer, 477 terminal ve 2 bin 878 diğer yerler olmak üzere toplam 14 bin 674 yer kontrol edildi."

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin başlatıldığını vurgulayan Bakan Yerlikaya, Valilere, kaymakamlara ve denetimleri gerçekleştiren polis, jandarma, Sahil Güvenlik ve Göç İdaresi Başkanlığı personelini tebrik ederek, " Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır.

Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz" ifadesini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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