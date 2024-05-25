Göçmenlerin Zula Planı: Nefessizlikten Ölme Riski

3.Sayfa

Göçmenlerin yasadışı yollarla yurtdışına kaçarken ölümü dahi göze aldıkları kaçış planı pes dedirtti. Aracın zula kısmını gizlenen göçmenlerin nefes almak için hortum bağlantısı yaptıkları, yakalanmasalar ise nefessizlikten ölecekleri belirlendi.

Edirne'de polis ve Kapıkule Gümrük Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan koordineli çalışmalar sonucu yurt dışına çıkış yapmak üzere olan bir cip aracında yapılan aramada koltukların alt kısmına yapılan zula ve zula içerisine gizlenmiş 2 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Narkotik suçlarla mücadele şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube müdürlüğü ekipleri Kapıkule'de düzensiz göçmenlere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda şüphe üzerine yurt dışına çıkmak isteyen bir araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada arka koltukların altına hortum çekildiği tespit edildi. Nefes alınması için çekilen hortumu takip eden ekipler Suriye uyruklu 2 düzensiz göçmen yakaladı.

Araç sürücüsü T.P. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - EDİRNE