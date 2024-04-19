Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kanalizasyon borusu döşerken meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti.

19.04.2024 13:44  Güncelleme: 13:49
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Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kanalizasyon borusu döşerken meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Yeşilova kırsal Mahallesinde yaşandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin altyapı ihalesini alan yüklenici firmada çalışan Mehmet Sinan Kubat isimi işçi, kepçe tarafından kazınan yaklaşık 3 metrelik çukura girip çalışmaya başladı. Bir anda toprağın kayması sonucu 30 yaşındaki genç işçi toprak altında kaldı. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, toprağın altından çıkarttıkları işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, Bozova Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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