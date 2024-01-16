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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan 2 vatandaşın tıbbi tahliyesi - Son Dakika
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan 2 vatandaşın tıbbi tahliyesi

Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan 2 vatandaşın tıbbi tahliyesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Ekipler, vatandaşları Çanakkale'ye getirerek hastanelerde tedavi altına aldı.

Çanakkale\'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan 2 vatandaşın tıbbi tahliyesi
16.01.2024 - 18:53,  Güncelleme: 18:55
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan 2 vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan 2 vatandaş tahliyesi için durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Ekipler, rahatsızlanan vatandaşların tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi. Çanakkale'ye getirilen vatandaşlar hastanelerde tedavi altına alındı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan 2 vatandaşın tıbbi tahliyesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan 2 vatandaşın tıbbi tahliyesi - Son Dakika
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