Gökçeada\'da rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekibince Çanakkale\'ye tahliye edildi

Gökçeada'da rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekibince Çanakkale'ye tahliye edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gökçeada'da rahatsızlanan bir vatandaş için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bilgi verildi ve tıbbi tahliye gerçekleştirildi. Çanakkale'ye getirilen vatandaş, hastanede tedavi altına alındı.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirildi.
Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi için durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirildi. Ekipler, rahatsızlanan vatandaşın tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi. Çanakkale'ye getirilen vatandaş hastane de tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
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