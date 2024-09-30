Gökhan İn\'den Tokat Şikayeti

3.Sayfa

İsrail, Hizbullah ile ateşkes için 2 şart sundu

Maaş 70 bin TL, 35 GB internet yine de kimse çalışmak istemiyor

İşadamı, 15 yaşındaki kızı ile ilişkisi olan kişiyi sokakta tabanca ile kovaladı

Bahçeli için olay sözler! "Oğlumun katili onlar" deyip 4 isim sıraladı

Bir ilimizde daha balık ölümleri başladı

Sakaryaspor eski kulüp başkanı, kendisine tokat atan ve videoyu çeken kişiden şikayetçi oldu

SAKARYA - Sakaryaspor eski Kulüp Başkanı Gökhan İn, adliyeye giderek kendisine tokat atan kişiden ve o anları kayda alan şahıstan şikayetçi oldu.

Sakaryaspor eski Kulüp Başkanı Gökhan İn'in, kulübün eski reklam ve sponsorluk sorumlusu C.Ş tarafından darpedildiği görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde tokat atan C.Ş. ve o anları kayda alan S.İ. yakalanarak gözaltına alınmış, emniyetteki işlemleri sonrasında iki şahıs, 'Yağmaya teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hususa ilişkin olarak Türkiye gündemine oturan Sakaryaspor eski Kulüp Başkanı Gökhan İn, Sakarya Adliyesine giderek kendisine tokat atan C.Ş. ve o anları kayda alan S.İ.'den şikayetçi oldu.