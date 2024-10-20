Gökova'nın 'Deli Memed' Rüzgarı Yangın Söndürme Çalışmalarını Zora Sokuyor - Son Dakika
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Gökova'nın 'Deli Memed' Rüzgarı Yangın Söndürme Çalışmalarını Zora Sokuyor

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Muğla'nın Ula ilçesinde bulunan Gökova Körfezinde, Cuma sabahı başlayan orman yangını, 'Deli Memed' adlı rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor. Yangın, üç gündür devam etmekte ve bölgedeki ekipler karadan ve havadan müdahalelere devam ediyor.

20.10.2024 10:02  Güncelleme: 10:11
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Gökova'nın 'Deli Memed'i alevlerin sönmesine izin vermiyor

Yangın üç gündür devam ediyor

MUĞLA - Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Kıran Mahallesi Turnalı Mevkiinde Gökova Körfezinin hemen kıyısında Cuma sabahı saat 03.30'da başlayan orman yangını sarp arazide üç gündür devam ediyor.

Gökova Körfezi Turnalı bölgesinde başlayan yangının söndürme çıkmaları üçüncü güne girerken, yer gündüz sarp kayalıklarda yer yer yükselen dumanlar sadece havadan müdahale edilebiliyor. Gökova Körfezine hakim tepelerde kayalıklarda devam eden yangın geceleri rüzgarın da etkisi ile tekrar başlıyor.

'Deli Memed' faktörü

Gökova Körfezinde yerel halk ve balıkçılar arasında sık kullanılan 'Deli Memed' rüzgarı yangının kontrol altına alınmasını güçleştiriyor. 'Deli Memed' rüzgarı, rüzgarın aniden yönünü ve şiddetini arttırması nedeniyle yöre halkı ve balıkçılar tarafından takılan bir isim. Yöre halkının ve balıkçıların anlattıklarına göre, 1970'li yıllarda bölgede yaşayan Mehmet isimli bir balıkçı rüzgarlı bir günde eşiyle tartışır ve denize açılır ama bir daha da geri dönemez. Teknesi günler sonra sahilde bulunsa da Mehmet'in cesedine ulaşılamaz. O günden beri bölgede esen bu rüzgara halk arasında 'Deli Memed rüzgarı' deniliyor.

Gece çalışmaları Drone ile görüntülendi

Kıran Mahallesinin körfeze bakan sırtlarında zaman zaman parlayan alevlere gece boyunca karadan müdahale eden ekiplerin mücadelesi Drone kamerasıyla görüntülendi. Bölgede orman, Muğla Büyükşehir ve Menteşe Belediyesi ekiplerinin yanında kurumlar, gönüllüler ve köylüler tarafından alevlerin önünün kesilmesi için mücadele veriliyor. Gökova Körfezi Turnalı mevkiinde başlayan orman yangınında 17'si yazlık 29 yapı zarar görmüştü. Söndürme çalışmalarına 45 arazöz 14 su tankeri 7 dozer ve 313 orman personeli karadan, gündüz saatlerinde ise 16 helikopter ve 8 uçak havadan katılıyor. Jandarma ve emniyet ekipleri da helikopter ve TOMA'larla destek veriyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gökova'nın 'Deli Memed' Rüzgarı Yangın Söndürme Çalışmalarını Zora Sokuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gökova'nın 'Deli Memed' Rüzgarı Yangın Söndürme Çalışmalarını Zora Sokuyor - Son Dakika
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