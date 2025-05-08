Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu.
Gölbaşı'nda akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle ilçedeki vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağış sebebiyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, dolu yağışı cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Gölbaşı'nda Dolu Yağışı Zor Anlar Yaşattı - Son Dakika
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