Gölbaşı'nda Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Gölbaşı'nda Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Gölbaşı\'nda Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
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Adıyaman Gölbaşı'nda motosikletin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosikletin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı- Malatya Karayolu Tabiat Parkı yakınlarında Hüseyin B. İdaresindeki 27 AYA 710 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Yaşanan kazada sürücü Hüseyin B., ile motosiklette bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, Adıyaman, 3. Sayfa, Gölbaşı, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gölbaşı'nda Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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