Gölbaşı\'nda TIR ve Beton Mikseri Çarpıştı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tır ile beton mikserinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kerim Gürcan yönetimindeki 31 AVP 479 plakalı tır ile Beytullah Akbuğa idaresindeki 23 AFG 071 plakalı beton mikseri Gölbaşı- Malatya karayolu üzerindeki Harmanlı yol ayrımında çarpıştı. Meydana gelen kazada mikser sürücüsü Beytullah Akbuğa yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN