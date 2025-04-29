Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Gölbaşı- Malatya karayolu Elbistan yol kavşağında Yusuf K. idaresindeki 27 BAV 279 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Gölbaşı'nda Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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