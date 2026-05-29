Gölcük'te ATV ile Dereye Düşen Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti

29.05.2026 10:39
Kocaeli Gölcük'te ATV ile dereden geçmeye çalışan anne ve oğlu akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ATV ile yola çıkan ve dereden geçmeye çalışırken akıntıya kapılan anne ve oğlu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Emine Yeni ve oğlu Mustafa Yeni, bayram ziyareti gerçekleştirmek amacıyla Beylik köyünden ATV ile yola çıktı. Anne ve oğlu, Şevketiye köyü mevkiinde bulunan dereden karşıya geçmek istedikleri sırada kuvvetli akıntıya kapılarak sürüklendi. 

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Yakınlarının kendilerinden uzun süre haber alamaması üzerine durum yetkililere bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tarafından bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı. Ekiplerin bölgede gerçekleştirdiği arama çalışmaları neticesinde, Mustafa Yeni ve annesi Emine Yeni'nin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor. 

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kocaeli, Gölcük, Yaşam, Atv, Son Dakika

