Gölcük'te Kına Gecesinde Disko Topu Kazası - Son Dakika
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Gölcük'te Kına Gecesinde Disko Topu Kazası

Gölcük\'te Kına Gecesinde Disko Topu Kazası

Kına gecesinde disko topu düşmesi sonucu gelin ve 2 kişi yaralandı; avukatından açıklama geldi.

17.05.2025 17:42
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kına gecesi sırasında disko topunun sahneye düşerek gelin ve 2 kişinin yaralanmasına sebep olan olaya ilişkin avukattan açıklama geldi. Konuya ilişkin işletmeden şikayetçi olduklarını söyleyen gelin ve damadın avukatı, "Böyle bir kalabalığın içinde can kaybının olmaması bizim kanaatimize göre büyük bir şans. Çiftin en mutlu günü ne yazık ki berbat oldu" dedi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı mevkiinde bulunan düğün salonunda meydana geldi. B.M. (28) ve B.S'nin (28) kına gecesi için bir araya gelen misafirler büyük bir şok yaşadı. Salonun içinde bulunan hareketli disko topu koparak gelin ve iki misafirin üzerine düştü. Olaya ilişkin yaralılar hastaneye kaldırılırken, 3'ünün de hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

"Hiç kimsenin hayati tehlikesi yok"

Damat ve gelinin kına merasimine katılan Avukat Rıdvan Can Erdem, konuya dair açıklamalarda bulundu. Disko topunun 50 kişinin olduğu bir noktaya düştüğünü aktaran Av. Erdem, "Etkinliğin sonuna doğru, salonun içerisinde yaklaşık 30 metrekarelik bir alanı kapsayan oyun alanında taraflar eğlenirken, disko topu yerinden koparak alanın üzerine düştü. Bu alanda görüntülerde yaklaşık 50 kişinin oynadığını tespit ettik. Böyle bir kalabalığın içinde can kaybının olmaması bizim kanaatimize göre büyük bir şans. Gelin hanım dışında iki kişi yaralandı. Çok şükür ki tamamının sağlık durumu iyi. Hiç kimsenin hayati tehlikesi yok" ifadelerini kullandı.

"Olayın ihmal boyutuna göre olası kastla yaralama suçuna dönüşebileceğini düşünüyoruz"

Savcılığın soruşturma başlattığını söyleyen Avukat Erdem, "İşletme sahipleri ve organizasyoncular dahil olmak üzere şüpheli sıfatıyla ifadeler alındı. Biz de bu sabah müşteki sıfatıyla ifade verdik. Soruşturma şu anda taksirle yaralama suçu kapsamında yürütülüyor. Ancak ilerleyen süreçte olayın ihmal boyutuna göre olası kastla yaralama suçuna dönüşebileceğini düşünüyoruz" dedi.

"Çiftin en mutlu günü ne yazık ki berbat oldu"

Olayla ilgili hukuki ve cezai sürecin takipçisi olacaklarını belirten Av. Erdem, amaçlarının maddi kazanç değil, sorumluların adalet önünde hesap vermesi olduğunu vurguladı. Erdem, "Çiftin en mutlu günü ne yazık ki berbat oldu. Bu olayların başka çiftlerin başına gelmemesi için mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Yarın yapılması planlanan düğünle ilgili de bilgi veren Erdem, "Şu anda çiftin sağlık durumu elverişli olduğu için herhangi bir erteleme söz konusu değil. Moralleri çok iyi değil ama ellerinden geldiğince yüksek tutmaya çalışıyorlar. Ancak yaşanan bu olayın tatsızlığı ortadan kaldırmak mümkün değil" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gölcük'te Kına Gecesinde Disko Topu Kazası - Son Dakika

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