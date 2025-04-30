Gölcük\'te Lise Öğrencisi 4. Kattan Düştü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir lisenin 4'üncü katından düşen kız öğrenci ağır yaralandı.

Olay, Topçular Mahallesi'ndeki Çakabey Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.A. isimli 12. sınıf öğrencisi 4'üncü kattan düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı öğrenci, ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından eğitime ara verilen okulda öğrenciler evlerine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ