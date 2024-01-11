 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gölcük'te Toprak Kayması Sonucu Boşaltılan Bina Havadan Görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Gölcük'te Toprak Kayması Sonucu Boşaltılan Bina Havadan Görüntülendi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu 5 katlı bir bina boşaltıldı. Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda riskli olduğu belirlenen bina, dron ile havadan görüntülendi.

11.01.2024 - 14:20,  Güncelleme: 14:22
Abone Ol

Toprak kaymasının yaşandığı bölgede son durum böyle görüntülendi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dün akşam saatlerinde toprak kayması sebebiyle 5 katlı binanın boşaltıldığı alan havadan görüntülendi.

Olay, dün saat 19.15 sıralarında Yeni Mahalle 336. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat temeli için kazı yapılan alanda toprak kaydı. Olay sebebiyle 5 katlı binanın bahçesinin büyük bir kısmı çöktü. Gürültüyü duyan vatandaşlar panikle dışarıya çıktı. Gördükleri manzara karşısında hayrete düşen vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, AFAD, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgeye giriş ve çıkışları kapattı.

Yapılan incelemelerin neticesinde riskli olduğu tespit edilen 5 katlı ve 6 daireli bina tahliye edildi. Binada ikamet eden 12 kişiden bazıları Gölcük Belediyesi misafirhanelerine, bazıları ise yakınlarının yanına yerleştirildi.

Bölge, dron ile havadan da görüntülendi.

Gölcük\'te Toprak Kayması Sonucu Boşaltılan Bina Havadan Görüntülendi
Kaynak: İHA
YORUMLAR

İtfaiye, Kocaeli, Gölcük, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gölcük'te Toprak Kayması Sonucu Boşaltılan Bina Havadan Görüntülendi - Son Dakika


14:10
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi
13:44
Erotik pozları hatırlatılan Turabi, çocukluğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu Erotik pozları hatırlatılan Turabi, çocukluğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
13:19
Afganistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı komşu ülkelerde de hissedildi Afganistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı komşu ülkelerde de hissedildi
13:15
Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması
13:05
Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu
12:59
Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı
12:53
Yerel seçime katılacak parti sayısı 36'dan 35'e düştü Yerel seçime katılacak parti sayısı 36'dan 35'e düştü
12:42
Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş

Son Dakika
14:10 Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi
13:44 Erotik pozları hatırlatılan Turabi, çocukluğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
13:19 Afganistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı komşu ülkelerde de hissedildi
13:15 Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması
13:05 Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu
12:59 Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı
12:53 Yerel seçime katılacak parti sayısı 36'dan 35'e düştü
12:42 Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş
12:36 Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP Tokat Belediye Başkan Aday Adayı oldu
11:40 Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 14:39:12. #1.12#
SON DAKİKA: Gölcük'te Toprak Kayması Sonucu Boşaltılan Bina Havadan Görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement