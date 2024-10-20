Gölcük\'te trafik kazası: Yaşlı adam hayatını kaybetti

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde panelvan aracın çarpmasıyla ağır yaralanan Hüseyin Yolcu hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gölcük ilçesi D130 Karayolu Karaköprü Mahallesi üstgeçit altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama, Mehmet E. idaresindeki 41 ANK 997 plakalı Opel marka panelvan araç çarptı. Kazada Hüseyin Yolcu ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıya ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ardından Yalova'da bulunan özel bir hastaneye sevk edilen Yolcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili incelemesini sürdürüyor. - KOCAELİ