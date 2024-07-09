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Gölmarmara'da makilik alanda yangın

MANİSA - Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gölmarmara ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi sınırlarında yer alan makilik alanda saat 16.20 sıralarında yangın çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 6 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal ve 2 dozer ile müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmalarına Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek veriyor.