Gölpark Festivali\'nde Yüz Tanıma ile Şahıs Yakalandı

Bilecik'te Pelitözü Göleti'nde düzenlenen Gölpark Festivali'nde yüz tanıma sistemiyle aranan bir şahıs yakalandı.

Bilecik'te Pelitözü Göleti Mesire Alanı'nda düzenlenen Gölpark Yaz Festivali'nde jandarma ekiplerince alınan güvenlik tedbirleri kapsamında yapılan uygulamalarda, yüz tanıma sistemiyle aranan bir şahıs yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri festival süresince vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Festival alanında 7 jandarma subayı, 6 jandarma astsubayı, 2 uzman jandarma ve 31 jandarma uzman çavuştan oluşan toplam 46 personel görev yaptı. Uygulamalar kapsamında bin 784 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, 746 kişi Mobil Parmak İzi Tanıma Sistemi (MPTS) ile kontrol edildi. Denetimler sırasında KARAGÖZ Yüz Tanıma Sistemi sayesinde hakkında ASAL yakalama kaydı bulunan bir şahıs tespit edildi.

Yakalanan şahsa gerekli tebligat işlemleri yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. - BİLECİK