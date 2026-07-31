Gömeç'teki Orman Yangını 3. Güne Girdi
Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki yangınla mücadele devam ediyor, 800 personel görevde.
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde önceki gün çıkan orman yangını 3. günde de devam ediyor. Bölgede sabahın ışıkları ile hava hareketliliği tekrar başlarken, yangın söndürme uçakları ve helikopterlerine 3 adet amfibik uçak da eklendi.
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde kırsal Kubaşlar Mahallesi yakınlarında önceki gün başlayan yangın devam ediyor. Gece-gündüz müdahalenin sürdüğü yangın sahasında 800 civarı personel görev yaparken, bu sabah yangın söndürme helikopterleri ve uçaklarına 3 adet amfibik uçak da katıldı.
Yangın ile mücadele sürüyor.
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