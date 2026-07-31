Gömeç\'teki Orman Yangınında İyileşme

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde 3'üncü günde devam eden orman yangını alanında artık daha az duman görülüyor. Sabah gün aydınlanması ile 3 yangın söndürme uçağı ve 7 helikopterin çalışması ile alanda görülen her dumana tonlarca su bırakılıyor.

Gömeç ilçesinde devam eden yangında, yangının enerjisi düştü. Önceki güne göre rüzgarın hızı artmış olsa da artık yangın alanında daha az duman görülüyor. Sabahın ilk ışıkları bine yakın personel ve 3 yangın söndürme uçağı ile 7 helikopterin uğraşları sonuç veriyor. Duman görülen her noktaya tonlarca su bırakılırken, ekiplerin mücadelesi sürüyor.