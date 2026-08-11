Gomel Sınırında Dron Saldırısı - Son Dakika
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Gomel Sınırında Dron Saldırısı

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Gomel Sınır Kapısı'nda tır şoförlerine yönelik dron saldırısı gerçekleşti, Türk şoförler yardım istedi.

Rusya ile Belarus arasındaki Gomel Sınır Kapısında sabah saatlerinde ticari tırların bulunduğu alana yönelik şiddetli bir dron saldırısı gerçekleştirildi. Saldırı sırasında sınır kapısında evrak işlemlerini bekleyen Artvin Hopalı tır şoförleri, patlamaların ortasında kalarak ölümden döndü. Olay bölgesinden uzaklaşarak nispeten güvenli bir alana geçen şoförler, çektikleri video ile hem sağlık durumlarının iyi olduğunu duyurdu hem de Türk devletinden güvenlikleri için acil diplomatik destek talep etti.

Saldırı anında yaşadıklarını anlatan Hopalı tır şoförü Muhammet Cinkaya, olayın sabah saatlerinde evrak işlemleri sırasında gerçekleştiğini belirterek "Rusya tarafından Gomel sınır kapısına geçtik. Evraklarımızı yaptırırken Ukrayna'nın dronlu saldırısına uğradık. İki tane İran arabası tamamen infilak etti. Saldırıdan kaçalım derken önümüzdeki bir Belarus arabasını da vurdular. Yanan aracın yanından geçerek bölgeden sağ salim çıkmayı başardık. İki Belarus askerinin de vurulduğunu gördük. Şu an durumumuz iyi ancak can güvenliğimiz yok" dedi.

"Uyurken bombalandık"

Olayın bir diğer tanığı olan Hopalı şoför Şentürk Şimşek ise saldırının sabah 07.00 sıralarında araçlarında uyudukları esnada başladığını ifade ederek "Yanımızdaki İran araçlarını patlattılar. Uyandığımızda tepemizde dronlar vardı. Kaçmaya çalışırken diğer araçların da vurulduğunu gördük. Çok şükür sağlık durumumuz iyi, herhangi bir yaramız yok" diye konuştu.

Saldırıdan yara almadan kurtulan diğer bir Hopalı şoför de sabah 08.00 civarında başlayan saldırıda en az 3-4 aracın yandığını, kendi sağlık durumlarının ise yerinde olduğunu belirtti.

Bölgede uluslararası bir krizin tam ortasında kalan uluslararası nakliye işçileri, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine seslendi. Bölgede yeterli güvenlik gücü olmadığını ve sadece ekmeklerinin peşinde olduklarını belirten şoförler yetkililere şu sözlerle çağrıda bulundu:

"Bizim buraya gelmemiz ve can güvenliğimizi sağlamamız için Türk devletinin bize ne gibi bir yardımı olabilirse bunu devlet olarak dile getirsinler. Rusya ile, Belarus ile, Ukrayna ile görüşsünler. Biz şoförüz, bizim hiçbir suçumuz yok. Savaşın hiçbir türlüsü iyi bir şey değil. Devletimizden bir an önce bu duruma çare bulmasını arz ediyoruz."

Kaynak: İHA

Diplomasi, Güvenlik, 3. Sayfa, Saldırı, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gomel Sınırında Dron Saldırısı - Son Dakika

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