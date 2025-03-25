Gönen-Bandırma Karayolu\'nda Kazalar Artıyor

Balıkesir'in Gönen ve Bandırma ilçelerini bağlayan kara yolu sık sık trafik kazaları ile gündeme geliyor. Özellikle Buğdaylı köyü mevkisi ve Taştepe mevkisinde yaşanan kazalar dikkati çekerken, vatandaşlar yetkililerin yol ile ilgili önlem almasını istiyor.

Balıkesir'in Gönen ve Bandırma ilçelerini bağlayan kara yolu sık sık trafik kazaları ile gündeme geliyor. Son 8 ayda söz konusu bölgede yaralanmalı, maddi hasarlı ve ölümlü olmak üzere toplam 16 trafik kazası meydana geldi. Bölgedeki yolun bozuk olması ve sıcak asfalt bulunmaması, kazalara davetiye çıkardığı gerekçesiyle vatandaşların tepkisine neden oluyor. Daha önce yapılan başvurulara rağmen inceleme yapan karayolları ekiplerinin herhangi bir sorun tespit etmemesine rağmen, kazaların devam etmesi sonucu vatandaşlar yolun tekrar incelenmesini talep etti. Yolun mevcut durumu ve artan kazalar sonrası vatandaşlar, bu güzergahta gerekli iyileştirme ve bakım çalışmalarının yapılması için yetkililerden adım atılmasını bekliyor.

Geçtiğimiz ocak ve şubat aylarında söz konusu yolda 2 ayrı servis kazası meydana gelirken, servislerde işçi olarak bulunan toplamda 44 kişi yaralanmıştı. - BALIKESİR