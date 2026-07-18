Gönen\'deki arazi yangınında 10 dönüm alan ve 50 ağaç zarar gördü

Balıkesir'in Gönen ilçesinde çıkan arazi yangınında yaklaşık 50 meyve ağacı, 50 saman balyası ve 10 dönüm alan yanarak zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Gönen ilçesine bağlı Gebeçınar Mahallesi'nde meydana geldi. Gelen ihbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Gönen İtfaiye Grup Amirliğinden 1 araç ve 2 personel sevk edildi. Yangın yerine ulaşan ekipler, geniş bir alanın ve zeytinlik bölgenin yoğun dumanlı bir şekilde yandığını tespit etti. Yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye personelinin ortak çalışması sonucu müdahale edilerek tamamen söndürüldü. Ekipler tarafından bölgede yapılan incelemede; zeytin ve armuttan oluşan yaklaşık 50 ağacın, 50 adet saman balyasının ve 10 dönüm arazinin yandığı tespit edildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR