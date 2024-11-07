Gönen'de Asayiş Denetimleri: 5 Yakalandı, 220 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Gönen'de Asayiş Denetimleri: 5 Yakalandı, 220 Bin TL Ceza

Gönen\'de Asayiş Denetimleri: 5 Yakalandı, 220 Bin TL Ceza

Balıkesir'in Gönen ilçesinde denetimlerde aranan 5 kişi yakalandı, 45 araca 220 bin TL ceza kesildi.

07.11.2024 13:38
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde yapılan asayiş, trafik ve narkotik denetimlerinde aranan 5 kişi yakalanırken, kurallara uymayan 45 araca toplam 220 bin TL idari para cezası uygulandı.

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğünce ilçe genelinde 6 Kasım'da kamu düzenini sağlamak ve suçları önlemek amacıyla çeşitli noktalarda denetimler gerçekleştirildi. 20 ekip, 1 çevik kuvvet timi, 90 polis memuru ve 40 bekçi olmak üzere toplam 151 personelin görev aldığı denetimler 19.30-23.30 saatleri arasında yapıldı. 2 bin 300 kişinin kimlik bilgilerinin sorgulandığı denetimlerde aranan 5 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında yağma suçundan 6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan bir kişi cezaevine gönderildi. Ayrıca kasten yaralama, banka dolandırıcılığı ve mal beyanı eksikliği gibi suçlardan aranan 3 kişi de ifadeleri alınarak serbest bırakıldı. Dolandırıcılık suçundan aranan bir kişi ise serbest bırakıldı. Bunun yanında yoklama kaçağı olan iki kişiye tebligat yapıldı.

Uygulama kapsamında 75 umuma açık iş yeri, 350 araç ve 90 motosiklet denetlendi. Kurallara uymayan 45 araca toplam 220 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca denetimlerde 1 kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 4 kurusıkı fişek ve 10 adet sentetik hap ele geçirildi.

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak adına bu tür denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, Narkotik, 3-sayfa, trafik, Asayiş, Hukuk, Gönen, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gönen'de Asayiş Denetimleri: 5 Yakalandı, 220 Bin TL Ceza - Son Dakika

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