Gönen\'de Dam Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Gönen ilçesi Çifteçeşmeler Mahallesi'nde meydana gelen dam yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Çifteçeşmeler Mahallesi'nde bir damda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Gönen Grup Amirliği itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, damda maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR