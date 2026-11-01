Gönen'de içme suyu hattı dere geçişinde yine arızalandı, BASKİ onarım için çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Gönen'de içme suyu hattı dere geçişinde yine arızalandı, BASKİ onarım için çalışıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gönen\'de içme suyu hattı dere geçişinde yine arızalandı, BASKİ onarım için çalışıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kuvvetli yağışların ardından içme suyu iletim hattı dere geçişinde yeniden hasar gördü. BASKİ, yüksek su debisi nedeniyle güçleşen koşullarda onarımı sürdürürken 31 Ekim 2026'da basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanabileceğini belirtti.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde etkili olan kuvvetli yağışlar, içme suyu iletim hattında yeniden hasara neden oldu. İlçenin içme suyu ihtiyacını karşılayan Dumanalan Kaynağı ile Hasanbey Su Deposu arasındaki hatta, dere geçişinde meydana gelen hasar nedeniyle onarım çalışmaları başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde de aynı bölgede meydana gelen hasar nedeniyle ekipler tarafından onarım çalışması gerçekleştirilmiş ve su iletimi yeniden sağlanmıştı. Ancak bölgede etkili olan kuvvetli yağışların ardından dere yatağındaki su seviyesinin ve akış hızının yükselmesiyle iletim hattı yeniden zarar gördü.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) ekipleri, arızanın giderilmesi için bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Dere yatağındaki su debisinin yüksek olması, ekiplerin müdahale ve onarım çalışmalarını güçleştiriyor.

BASKİ tarafından yapılan bilgilendirmede, 31 Ekim 2026 tarihinde özellikle su tüketiminin yoğun olduğu saatlerde basınç düşüklüğü ve su kesintilerinin yaşanabileceği belirtilmişti. Ayrıca yüksek kotlarda bulunan abonelere suyun ulaşmasının zaman alabileceği ifade edilmişti.

Ekiplerin, zorlu saha şartlarına rağmen içme suyu iletim hattındaki arızayı gidermek ve Gönen'e yeniden düzenli su akışını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
Balıkesir3. SayfaGüncelGönenYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
Erdoğan imzaladı 3 üst düzey isim görevden alındı Erdoğan imzaladı! 3 üst düzey isim görevden alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore’ye gidiyor Hedef 15 milyar dolar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'ye gidiyor! Hedef 15 milyar dolar
Görüntü Türkiye’den Doktorun Cadılar Bayramı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor Görüntü Türkiye'den! Doktorun Cadılar Bayramı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor
Amedspor’dan Eyüpspor’a dev fark Hat-trick yapan yıldız isim, Galatasaray maçında cezalı Amedspor'dan Eyüpspor'a dev fark! Hat-trick yapan yıldız isim, Galatasaray maçında cezalı
Ertuğrul Doğan’dan güne damga vuran açıklama: Messi, Ronaldo, Salah... Ertuğrul Doğan'dan güne damga vuran açıklama: Messi, Ronaldo, Salah...
17:59
7 gollü maçta RAMS Başakşehir, Samsunspor’u devirdi
7 gollü maçta RAMS Başakşehir, Samsunspor'u devirdi
17:49
Trabzonspor, Thomas Reis ile 5’te 5 yaptı
Trabzonspor, Thomas Reis ile 5'te 5 yaptı
17:48
Altın için korkutan senaryo Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı
Altın için korkutan senaryo! Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı
17:21
Fenerbahçe’de kırmızı alarm Aziz Yıldırım, 2 teknik adamla acil görüşme yaptı
Fenerbahçe'de kırmızı alarm! Aziz Yıldırım, 2 teknik adamla acil görüşme yaptı
16:49
BBP lideri Mustafa Destici’den emeklilere seyyanen zam çağrısı
BBP lideri Mustafa Destici'den emeklilere seyyanen zam çağrısı
14:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore’ye gidiyor Hedef 15 milyar dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'ye gidiyor! Hedef 15 milyar dolar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 18:01:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Gönen'de içme suyu hattı dere geçişinde yine arızalandı, BASKİ onarım için çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android