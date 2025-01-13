Gönen'de İşçi Servisi Devrildi, 26 Yaralı - Son Dakika
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Gönen'de İşçi Servisi Devrildi, 26 Yaralı

Gönen\'de İşçi Servisi Devrildi, 26 Yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 4'ü ağır 26 kişi yaralandı.

13.01.2025 14:05
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen işçi servisinde 4'ü ağır 26 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adin Fabrikası'na ait işçileri taşıyan 10 S 28088 plakalı servis aracı, Taştepe mevkisinde yağmur nedeniyle kayarak devrildi. Kazada, 4'ü ağır 26 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Zülfiye Ercan'ın yoğun bakımda olduğu, Hatice Büyükkostan'ın ise ameliyata alındığı öğrenildi.

Diğer yaralılar Rukiye Aksu, Caner Akgün, Neslihan Akgün, İsmail Sarı, Yılmaz Bereket, Enis Tuncel, Emre Dal, Büşra Karaorman, Ayten Kabadayı, Mehmet Koç, Hüseyin Derebaşı, Cemile Boz, Emel Taşkaya, Binnur Karaorman, Hülya Sever, Ahmet Ergün, Doğanay Ergün, Baran Ergün, Zeliha Ercan, Çiğdem Kangaloo, Şenur Kıhma, Erdem Altınöz, Ebru Gökurt ve Şenol Kaval Gönen Devlet Hastanesi ve Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza sonrası kapanan yol yaralı sevklerinin ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gönen'de İşçi Servisi Devrildi, 26 Yaralı - Son Dakika

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