Gönen\'de Marangoz Atölyesinde Yangın Çıktı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde sanayi sitesinde bulunan bir marangoz atölyesinde yangın çıktı. Yangında iş yerindeki malzemeler zarar görürken, can kaybı yaşanmadı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde sanayi sitesinde faaliyet gösteren marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2 araç ve 5 personel ile kısa sürede olay yerine ulaştı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında atölyede bulunan malzemelerin zarar gördüğü, ancak herhangi bir yaralanma veya can kaybının olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR