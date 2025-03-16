Gönen'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Gönen'de orman yangını: Müdahale sürüyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Alaşar Mahallesi'nde çıkan orman yangını, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ve bölgedeki gönüllü vatandaşlar tarafından müdahale ediliyor.

Ormanlık alanın zarar gördüğü yangını kontrol altına almak için çalışmalar aralıksız sürüyor. Rüzgarın etkisini artırması nedeniyle ekipler yangının çevredeki yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemeler sürerken, ekipler yangını tamamen kontrol altına alabilmek için mücadeleye devam ediyor.