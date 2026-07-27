Gönen’de tarlada yanan traktör kullanılamaz hale geldi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir tarlada çıkan yangında alevlere teslim olan traktör, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu traktör kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Gönen ilçesine bağlı Çifteçeşmeler Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada bulunan bir traktörden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, tarla içerisinde bulunan 10 KF 202 plakalı traktörün alevli bir şekilde yandığını tespit ederek hızla müdahaleye başladı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yangın tamamen söndürüldü. Meydana gelen yangın nedeniyle traktör ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.