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Gönen'de trafik kazası: 1 yaralı

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Gönen, Sarıköy Mahallesi'nde otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. M.Ü. idaresindeki 10 ACY 947 plakalı otomobilin A.B. idaresindeki 10 TR 359 plakalı traktöre arkadan çarpması sonucu, otomobilde yolcu olarak bulunan N.Ç. hafif şekilde yaralandı.

Yaralı N.Ç. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. N.Ç. burada yapılan muayene ve tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.