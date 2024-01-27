 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gönen'de üç aracın karıştığı feci kaza kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Gönen'de üç aracın karıştığı feci kaza kamerada

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. Kazaya, TOFAŞ marka otomobil ile seyir halinde olan bir sürücünün hatalı solama yapması sonucu kamyonla çarpışması ve ardından başka bir kamyonetin de kazaya karışması neden oldu. Kazada kamyonet sürücüsü hayatını kaybederken, diğer sürücü ise hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Gönen\'de üç aracın karıştığı feci kaza kamerada
27.01.2024 - 19:23,  Güncelleme: 19:25
Abone Ol

Gönen'de üç aracın karıştığı feci kaza kamerada

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Gönen ilçesi, Hasanbey Mahallesi, Sarıköy mevkiinde, 10 AKL 380 plakalı TOFAŞ marka otomobili ile seyir halinde olan O.T. yaptığı hatalı solama sonucu, Sarıköy istikametinden gelen S.K. hakimiyetindeki 17 CCN 778 plakalı kamyon ile çarpışarak kazaya yol açtı. Meydana gelen çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar nedeniyle, B.Ş. hakimiyetindeki 10 KK 755 plakalı kamyonette kazaya karıştı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 acil ekipleri yönlendirildi.

Sürücülerden O.T. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak, ambulansla Gönen Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Kamyonet sürücüsü B.Ş. ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Balıkesir, İtfaiye, Gönen, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gönen'de üç aracın karıştığı feci kaza kamerada - Son Dakika


18:47
Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı
18:33
İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti
18:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesinin açılışında güldüren sözler: Bizim neşterimiz bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesinin açılışında güldüren sözler: Bizim neşterimiz bu
18:17
4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı 4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı
17:18
Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor
17:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz
17:08
Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın
17:02
Altan Tan: Başak Demirtaş'ın adaylık durumu DEM Parti içerisinde rahatsızlık yarattı Altan Tan: Başak Demirtaş'ın adaylık durumu DEM Parti içerisinde rahatsızlık yarattı

Son Dakika
18:47 Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı
18:33 İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti
18:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesinin açılışında güldüren sözler: Bizim neşterimiz bu
18:17 4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı
17:18 Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor
17:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz
17:08 Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın
17:02 Altan Tan: Başak Demirtaş'ın adaylık durumu DEM Parti içerisinde rahatsızlık yarattı
16:41 Bir dönem pavyonda çalışan Mustafa Ertürk'ten İnci Taneleri yorumu: Olayların yüzde 10'u anlatılıyor, 13 yaşındaki çocuğa peşkeş çekiliyordu
16:42 Settar Tanrıöğen'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama: Tedavisi yoğun bakımda sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 19:44:03. #1.11#
SON DAKİKA: Gönen'de üç aracın karıştığı feci kaza kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement