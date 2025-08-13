Gönen\'deki Yangın İncelemesi Tamamlandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde faaliyet gösteren Teksüt firmasının sevkiyat bölümünde geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin teknik incelemeler sona erdi.

Edinilen bilgiye göre, olay sonrası 4 kişilik bilirkişi heyeti ile itfaiye müdürlüğü ekipleri tarafından yangın bölgesinde yapılan çalışmalar tamamlandı. Hazırlanacak raporun en kısa sürede savcılığa iletilmesi bekleniyor. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla sonuç raporunun önümüzdeki günlerde açıklanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR