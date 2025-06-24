Balıkesir'in Gönen ilçesindeki boş arazide çıkan yangın, söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Gönen Grup Amirliği'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, arazide kısmi zarar oluştu. Yangınla ilgili tahkikat sürüyor. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Gönen'deki Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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