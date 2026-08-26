Gördes'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gördes'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Gördes\'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Gördes ilçesinde yangın, ekiplerin 4 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Dalkara Mahallesi'nde saat 15.14'te orman yangını çıktı. Yangına ilk müdahale saat 15.26'da yapılırken, alevlerin kontrol altına alınması için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri seferber oldu.

Yangına havadan 6 uçak ve 7 helikopter, karadan ise 20 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozerle müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın saat 19.40 itibarıyla kontrol altına alındı.

Bölgede yangının tamamen söndürülmesi ve yeniden alevlenmelerin önlenmesi amacıyla soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, 3. Sayfa, Gördes, Manisa, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gördes'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rize’de denize giren iki kardeş dalgalara kapıldı, ailenin yüreği yandı Rize’de denize giren iki kardeş dalgalara kapıldı, ailenin yüreği yandı
Manisa’da berberde silahla öldürülen kişinin üzüm hasadının ardından tıraşa gittiği belirlendi Manisa'da berberde silahla öldürülen kişinin üzüm hasadının ardından tıraşa gittiği belirlendi
Alacağı için elektrik direğine çıktı 2 saatte zor indirildi Alacağı için elektrik direğine çıktı! 2 saatte zor indirildi
Mehmet Uçum’dan AİHM’in Kavala kararına sert tepki: Haddini bilsin Mehmet Uçum’dan AİHM’in Kavala kararına sert tepki: Haddini bilsin
Diyarbakır’da belediye işçisi 13 yaşındaki çocuğa yönelik taciz iddiasıyla tutuklandı Diyarbakır’da belediye işçisi 13 yaşındaki çocuğa yönelik taciz iddiasıyla tutuklandı
Konserde şaşırtan anlar: Yıldız Tilbe kendisini tutmak isteyen güvenliği itti Konserde şaşırtan anlar: Yıldız Tilbe kendisini tutmak isteyen güvenliği itti

20:49
Fenerbahçe’nin Lyon maçı 11’inde sürpriz
Fenerbahçe'nin Lyon maçı 11'inde sürpriz
20:17
Haluk Levent’in Instagram hesabına erişim engeli getirildi
Haluk Levent'in Instagram hesabına erişim engeli getirildi
20:11
Galatasaray’dan TFF’ye sert tepki: Türk futbolu kişilere göre yönetiliyor
Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki: Türk futbolu kişilere göre yönetiliyor
19:26
Sel felaketinin ortasında insanlık ayıp suların içinde değerli eşya aradılar
Sel felaketinin ortasında insanlık ayıp; suların içinde değerli eşya aradılar
18:15
Rojin Kabaiş ilaçla bayıltıp öldürüldü mü Adli Tıp raporu gerçeği açığa çıkardı
Rojin Kabaiş ilaçla bayıltıp öldürüldü mü? Adli Tıp raporu gerçeği açığa çıkardı
17:49
CHP’de 50 isim için ihraç talebi Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var
CHP'de 50 isim için ihraç talebi! Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 20:59:47. #.0.3#
SON DAKİKA: Gördes'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement