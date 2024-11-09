Gördes\'te Otomobil Kamyona Çarptı

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Manisa'nın Gördes ilçesinde hafriyat kamyonuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Gördes Akhisar karayolu Fundacık Mahallesi mevkiinde saat 10.15 sıralarında meydana geldi. Gördes istikametinden Akhisar istikametine giden M.Ö (36) idaresindeki 35 HB 4461 otomobil, önünde seyreden 23 AEU 793 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve hayati tehlikesi olmayan otomobil sürücüsü M.Ö. Gördes Devlet Hastanesine sevk edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA