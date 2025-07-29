Gördes’te Zirai Yangına Müdahele Devam Ediyor

Manisa'nın Gördes ilçesinde ziraat alanında çıkan yangına Manisa Valiliğinin koordinasyonunda ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Gördes ilçemiz Salur Mahallesinde bugün saat 14.40'da meydana gelen zirai alan yangınına ekiplerimiz hızlı bir şekilde müdahale etmiştir. Yangının büyümesini önlemek ve kısa sürede kontrol altına alabilmek için Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda, Yangın Risk Azaltma Planı kapsamında belirlenen takviye ekip ve müdahale araçları bölgeye sevk edilmiştir. Bu kapsamda yangına 3 hava aracı, 8 söndürme aracı ve 1 iş makinesi ile müdahale devam etmektedir." ifadelerine yer verildi. - MANİSA