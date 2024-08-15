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Gördes'teki orman yangını devam ediyor

MANİSA - Manisa'nın Gördes ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını ikinci gününde devam ediyor. Yangının ilerleyişinin durduğu öğrenilirken İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan mücadele yürütüyor.

Yangın dün 14.35 sıralarında Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Yol kenarındaki kuru otlardan çıktığı tahmin edilen yangını kontrol altına alabilmek için ekiplerin yoğun müdahalesi devam ediyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 13 helikopter, 45 arazöz, 15 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın ikinci gününde devam ederken yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Gece saatlerinde gece görüşlü helikopterlerin müdahaleyi sürdürdüğü yangınla ilgili