Görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'e 35 yıla kadar hapis talebi

Görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında 'dolandırıcılık' ve 'suç örgütüne yardım' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 35 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamenin Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı yolsuzluk davası ile birleştirilmesi talep edildi.

Görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'e yönelik 'dolandırıcılık' ve 'suç örgütüne yardım' iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan birleştirme talepli iddianamede, Deniz Göleli, İnan Güney, İsmail Akkaya, Mehmet Akif Bulut, Sabriye Akkaya, Seyhan Özcan ile Veysel Eren Güven 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Yetkilisi olduğu şirketin resmi olmasa da fiiliyatta ortağı olduğu ve usulsüz ihaleler ile doğrudan işler bağladığı belirtildi

Hazırlanan iddianamede, İnan Güney'in Serkan Ö. ve Rauf Cem I.'nın yetkilisi olduğu bir şirketin resmi olmasa da fiiliyatta ortağı olduğu, bu şirkete usulsüz ihaleler ve doğrudan işler bağladığı, bu işleri BELTAŞ Genel Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediye Başkanlığı dönemlerinde Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla suç örgütü üyesi Kağan S. üzerinden gerçekleştirdiği ve gayriresmi ortağı olduğu şirketinin yetkilisi olan Serkan Ö. ile İnan Güney'in üniversiteden samimi sınıf arkadaşı olduğu aktarıldı.

Arkadaşı aracılığıyla usulsüz verilen işler karşılığında arkadaşına aylık nakit para verdiği öne sürüldü

Serkan Ö. ile İnan Güney'in arkadaşlıklarının Güney'in BELTAŞ Genel Müdürü ve Beyoğlu Belediye Başkanı olduğu dönemlerde ticari ortaklığa dönüştüğünün belirtildiği iddianamede, bu hususu Serkan Ö.'nün ifadelerinde, Güney'in söz konusu şirkete 'iş bağladığı ve pasladığı' şeklinde beyanlarıyla açıkça ikrar ettiği, Rauf Cem I.'nın ise Güney'in Serkan Ö. vasıtasıyla sahibi olduğu şirketine usulsüz işler verildiğini, bu işler karşılığında elde edilen haksız kazançtan da aylık düzenli olarak elden nakit para verdiğini ifadelerinde açıkça ikrar ettiği belirtildi. Serkan Ö.'nün bu paraları Rauf Cem I.'dan elden nakit aldığını ifadesinde kabul ettiğinin net ve tereddütte mahal vermeyecek şekilde anlaşıldığı da iddianamede ifade edildi.

Elde ettiği haksız kazancı Ekrem İmamoğlu ve kendi illegal siyasi emellerine harcadığı belirtildi

Açık hava reklam mecralarında faaliyet gösteren birçok şirket ve şahıs tarafından şüpheli İnan Güney'in söz konusu şirketin gayriresmi ortağı olduğunun bilindiğinin aktarıldığı iddianamede, şüpheli Güney'in elde ettiği haksız kazancı suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Ekrem İmamoğlu ve kendi illegal siyasi emellerine harcadığı kaydedildi.

"Açık hava reklam sektöründe İnan Güney'in çok yüksek miktarlarda haksız kazanç elde ettiği bilinir"

İddianamede, İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' davasında sanık olarak yargılanan Murat Kapki'nin de ifadesine yer verildi. Kapki'nin ifadesinde, "İhale tarihinden bir gün önce beni Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş arayarak ihaleye katılmamamı istedi. Nedenini sorduğumda burayı BELTAŞş'a ihale edeceklerini, bu yüzden teklif vermemem gerektiğini söyledi. 'Bana bir oyun mu kuruyorsunuz?' diye sordum, o da bana 'Hayır' diyerek tüm firmaları tek tek arayıp teklif vermemelerini söyleyeceğini söyledi. Ben de teklif hazırlığı yapan birkaç firmayı arayarak Ozan İş'in onları da aradığını teyit ettim ve ihaleye hiçbir şirket katılmadı ve ihale BELTAŞ'a verildi. Buradaki amaç BELTAŞ üzerinden bu reklam yerlerini dilediği kişilere dilediği şekilde vererek haksız kazanç elde etmektir. Şu an Beyoğlu Belediye Başkanı olan İnan Güney, daha önce Beşiktaş Belediyesi'nin iştirak şirketi olan BELTAŞ'ın genel müdürüydü. Beşiktaş Belediyesi'nde ve BELTAŞ'ta halen fiiliyatta yetkili ve söz sahibidir. Reklam alanları ile ilgili işleri organize etmektedir. Dosya kapsamında şüpheli bulunan Serkan Ö., İnan Güney'in çok yakın arkadaşıdır ve aynı zamanda kasasıdır. Bu reklam alanlarını Serkan aracılığıyla diğer şirketlere vermektedir. Açık hava reklam sektöründe İnan Güney'in çok yüksek miktarlarda haksız kazanç elde ettiği bilinir" şeklinde konuştuğu belirtildi.

35 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Deniz Göleli, İnan Güney, İsmail Akkaya, Mehmet Akif Bulut, Sabriye Akkaya, Seyhan Özcan ve Veysel Eren Güven'in 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek' suçlarından toplamda ayrı ayrı 14 yıldan 35 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Ayrıca iddianamenin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu suç örgütü ile yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin dava ile birleştirilmesi talep edildi. İddianame İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. - İSTANBUL