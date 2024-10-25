Görme ve İşitme Engelli Köpek 'Çarşaf', İnşaat Sahasından Kurtarıldı - Son Dakika
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Görme ve İşitme Engelli Köpek 'Çarşaf', İnşaat Sahasından Kurtarıldı

Antalya'da, görme ve işitme engelli olan 13 yaşındaki 'Çarşaf' isimli köpek, bir inşaat sahasına düşerek sıkıştı. İtfaiye ekipleri, köpeği battaniyeye sararak kurtardı ve sahibine teslim etti. Köpeğin sahibi Emine Yanık, kurtarma operasyonundan dolayı teşekkür etti.

25.10.2024 00:36
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Görme ve işitme engelli 'çarşaf' adlı köpek inşaat sahasına düştü, 'battaniyeye' sarılarak kurtarıldı

ANTALYA - Antalya'da, inşaat sahasına düşen görme ve işitme engelli 13 yaşındaki köpeği itfaiye ekipleri kurtardı. "Çarşaf" isimli köpek battaniyeye sarılarak çıkartılırken, sahibi Emine Yanık'a kavuşmanın mutluluğuyla yanından ayrılmadı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi 1316 Sokak'ta gerçekleşti. Barındığı evden dışarıya çıkan Çarşaf isimli köpek, evin çevresinde oynarken inşaat alanı için açılan ve önlem alınmayan çukura düştü. Çevre sakinlerinin durumu sahibi Emine Yanık'a bildirmesi üzerine Yanık, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, köpeği battaniye içine sararak çıkarttı. İtfaiye ekipleri, köpeği sarılı olduğu battaniyeden çıkararak, sahibine teslim etti.

"Komşum haber verdi"

Köpeğine kavuşmasından duyduğu mutluluğu ifade eden Emine Yanık, bir an olsun yanından ayrılmayan Çarşaf'a 13 yıldır kendisinin baktığını söyleyerek, şu ifadelere yer verdi: "Komşum, "Çarşaf çukura düştü" diye haber verdi, daha sonra itfaiyeyi aradım. Sağ olsunlar hemen gelip, kurtardılar. Köpeğim 13 yaşında ve yaşlı, ayrıca gözü görmüyor ve kulağı duymuyor. Biz de idare ediyoruz."

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Görme ve İşitme Engelli Köpek 'Çarşaf', İnşaat Sahasından Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Görme ve İşitme Engelli Köpek 'Çarşaf', İnşaat Sahasından Kurtarıldı - Son Dakika
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