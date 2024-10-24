Görme ve İşitme Engelli Köpek 'Çarşaf' İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Görme ve İşitme Engelli Köpek 'Çarşaf' İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Görme ve İşitme Engelli Köpek \'Çarşaf\' İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, görme ve işitme engelli 13 yaşındaki 'Çarşaf' isimli köpek, inşaat sahasına düşmesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Köpeğinin kurtarılmasından dolayı mutlu olan sahibi Emine Yanık, Çarşaf'ı yaklaşık 13 yıldır bakıyor.

24.10.2024 14:02  Güncelleme: 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da, görme ve işitme engelli 13 yaşındaki "Çarşaf" isimli köpek düştüğü inşaat sahasından itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi 1316 Sokak'ta gerçekleşti. Sahibi Emine Yanık'a ait evin çevresinde oynayan "Çarşaf" isimli köpek, inşaat alanı için açılan boşluğa düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine Yanık, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, köpeği battaniye içine sararak çıkarttı. İtfaiye erleri, köpeği sarılı olduğu battaniyeden çıkararak sahibine teslim etti.

"Komşum haber verdi"

Köpeğine kavuşmanın sevincini yaşayan Emine Yanık, bir an olsun yanından ayrılmayan Çarşaf'a 13 yıldır kendisinin baktığını belirterek, "Komşum, Çarşaf çukura düştü diye haber verdi, daha sonra itfaiyeyi aradım. Sağ olsunlar hemen gelip kurtardılar. Köpeğim 13 yaşında ve yaşlı, ayrıca gözü görmüyor ve kulağı duymuyor. Biz de idare ediyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Muratpaşa, 3-sayfa, antalya, İtfaiye, İnşaat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Görme ve İşitme Engelli Köpek 'Çarşaf' İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:54 Bahçeli’nin ’Öcalan’ çağrısını eleştiren MHP’li isim görevden alındı Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısını eleştiren MHP'li isim görevden alındı
14:36 TUSAŞ’a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu
14:13 Irak ve Suriye’de 2’si üst düzey 59 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'de 2'si üst düzey 59 terörist etkisiz hale getirildi
21:30 Barzani: Teröre karşı Türkiye halkı ve hükümetiyle tam dayanışma içindeyiz Barzani: Teröre karşı Türkiye halkı ve hükümetiyle tam dayanışma içindeyiz
21:12 Yunus Akgün’den PFDK’ya sevk edilmesiyle ilgili açıklama: Küfür etmem söz konusu değil Yunus Akgün'den PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili açıklama: Küfür etmem söz konusu değil
21:09 TSK’nın Lübnan’daki görev süresi 1 yıl daha uzatıldı TSK'nın Lübnan'daki görev süresi 1 yıl daha uzatıldı
20:51 TUSAŞ terör saldırısında öldürülen taksicinin arkadaşı ’’Ölümle savaştı’’ TUSAŞ terör saldırısında öldürülen taksicinin arkadaşı ''Ölümle savaştı''
20:50 TUSAŞ’a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi TUSAŞ'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi
20:21 TUSAŞ çalışanı saldırının ardından kurduğu cümleyle gururlandırdı TUSAŞ çalışanı saldırının ardından kurduğu cümleyle gururlandırdı
20:20 Selahattin Demirtaş, hain terör saldırısını kınadı “Sorunların siyaset yoluyla çözülmesini kanla kesmeye çalışıyorlar“ Selahattin Demirtaş, hain terör saldırısını kınadı "Sorunların siyaset yoluyla çözülmesini kanla kesmeye çalışıyorlar"
19:55 UEFA Avrupa Ligi’nde Yunus Akgün fırtınası UEFA Avrupa Ligi'nde Yunus Akgün fırtınası
19:51 Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK’lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar
19:48 TUSAŞ’taki terör saldırısına siyasilerden tepki yağıyor TUSAŞ'taki terör saldırısına siyasilerden tepki yağıyor
19:34 İşte terörün hedef aldığı TUSAŞ’ın önemi İşte terörün hedef aldığı TUSAŞ'ın önemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 15:42:44. #1.12#
SON DAKİKA: Görme ve İşitme Engelli Köpek 'Çarşaf' İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.