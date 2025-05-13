Görüntülendiğinden haberi yoktu! Ünlü markanın şubesinde mide bulandıran hareket - Son Dakika
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3.Sayfa

Görüntülendiğinden haberi yoktu! Ünlü markanın şubesinde mide bulandıran hareket

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Ankara'da Podium AVM'deki Burger King şubesinde, bir çalışanın kirli suyla dondurma bölmesini sildiği görüntüler büyük tepki çekti.

13.05.2025 10:00  Güncelleme: 10:06
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Ankara'daki Podium AVM'de bulunan Burger King şubesinde dondurma istasyonunda görevli bir personelin, kirli suyla dondurmaların bulunduğu bölmeyi sildiği anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

BU KADARINA DA PES DEDİRTTİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede yayılarak büyük tepki topladı. Vatandaşlar, hijyen kurallarının açıkça ihlal edildiği görüntünün altına "Bu kadarına da pes", "Dondurmadan soğutan görüntü" şeklinde yorumlar yaptı.

Görüntülendiğinden haberi yoktu! Ünlü markanın şubesinde mide bulandıran hareket

Burger King, 3-sayfa, Güncel, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Görüntülendiğinden haberi yoktu! Ünlü markanın şubesinde mide bulandıran hareket - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hasan DUR:
    Koşup sıraya girer yerler yine. Beyin dumur olmuş ne versen yiyenler, boykot moykot bilmeyen kitle zaten. Yerler. 153 9 Yanıtla
  • Ramazan Karadogan:
    insan canı bu kadar önemli onlar için tiyin bu b..ku 66 2 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Asla burgerking sevdamiz sorgulanamaz yinede yeriz o kdr yarwsin o dndurmanin tadi 37 15 Yanıtla
  • Halis demir:
    ya bırskın bu karslama işini 7 14 Yanıtla
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