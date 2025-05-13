Ankara'daki Podium AVM'de bulunan Burger King şubesinde dondurma istasyonunda görevli bir personelin, kirli suyla dondurmaların bulunduğu bölmeyi sildiği anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede yayılarak büyük tepki topladı. Vatandaşlar, hijyen kurallarının açıkça ihlal edildiği görüntünün altına "Bu kadarına da pes", "Dondurmadan soğutan görüntü" şeklinde yorumlar yaptı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Görüntülendiğinden haberi yoktu! Ünlü markanın şubesinde mide bulandıran hareket - Son Dakika
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