Görüntüleri infial yaratan polis memur açığa alındı - Son Dakika
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Görüntüleri infial yaratan polis memur açığa alındı

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Görüntülü konuşma uygulamasında bir trafik polisinin karşısındaki kadına uygunsuz hareketlerde bulunması büyük tepki çekti. Büyük tepki çeken bu olay sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü, polis memurunun kimliğinin tespit edilerek açığa alındığını ve hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

11.09.2024 15:20
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Görüntülü konuşma sitesi üzerinden kanala katılan bir polis memurunun karşısındaki kadını görür görmez dilini çıkartarak uygunsuz hareketlerde bulunması büyük tepki çekti.

"BU NASIL POLİS?"

Polis memurunun hareketlerine anlam veremeyen kadın, "Siz bizim güvenliğimizi nasıl sağlayacaksınız? Bu nasıl polis? Trafik polisi mi? Şikayet edeceğim seni" diyerek tepkisini dile getirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bir sosyal medya platformunda paylaşılan görüntüde uygunsuz davranışlarda bulunan üniformalı şahsın polis memuru olduğunu ve açığa alınarak hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bir sosyal medya platformunda paylaşılan görüntüde uygunsuz davranışlarda bulunan üniformalı şahsın Polis Memuru M.A. olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu şahıs açığa alınmış ve hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Görüntüleri infial yaratan polis memur açığa alındı

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Son Dakika 3.Sayfa Görüntüleri infial yaratan polis memur açığa alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Türk Ak: 60 bin maaş alınca fazla geldi tabiğ 79 75 Yanıtla
  • Harun Çelik: Mülakatla polis olanlarda bu gün 41 5 Yanıtla
  • Emin Erol: tamam polis hatalı da karşıdaki kadın neci acaba amaç ne 3 3 Yanıtla
  • İshak Klein: Çakma polis dedim ama sonra olmadığını öğrendim.. biraz zaman geçti kendime geldim ve kendime kızdım.. Harbi çakma polismiş!… :( 3 2 Yanıtla
  • Erdem Cambaz: kesin lise mezunudur 1 2 Yanıtla

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