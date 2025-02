Gossip Girl dizisiyle tanınmıştı! Oyuncu Michelle Trachtenberg evinde ölü bulundu

3.Sayfa

Gossip Girls dizisinin başrol oyuncularından ABD'li aktris Michelle Trachtenberg, evinde ölü bulundu.

Yayınlandığı dönemde tüm dünyada fırtınalar estiren "Gossip Girl" dizisinde Georgina Sparks karakterini canlandıran ABD'li aktris Michelle Trachtenberg, hayatını kaybetti. 39 yaşındaki ünlü oyuncu New York'taki evinde annesi tarafından ölü bulundu.

KARACİĞER NAKLİ OPERASYONU GEÇİRMİŞTİ

Yakın zamanda karaciğer nakli operasyonu geçiren genç oyuncu, belirgin kilo kaybıyla dikkat çekiyordu. Geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada sağlıklı ve mutlu olduğunu söyleyen Trachtenberg, son kutladığı doğum gününde Instagram'da, "39 ve harika hissediyorum" demişti.

MICHELLE TRACHTENBERG KİMDİR?

Babası Michelle Trachtenberg, fiberoptik mühendisi; annesi Lana Trachtenberg önceleri oyuncu daha sonra ise vantrilog olmuştur. Rusya kökenlidir. Kendisinden büyük, Irene adında bir kız kardeşi vardır. Akıcı bir şekilde, anadili gibi Rusça konuşmaktadır. Buffy the Vampire Slayer, Six Feet Under, House M.D., Gossip Girl gibi çok sayıda popüler dizide rol almıştır.