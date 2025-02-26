Gossip Girl dizisiyle tanınmıştı! Oyuncu Michelle Trachtenberg evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Gossip Girl dizisiyle tanınmıştı! Oyuncu Michelle Trachtenberg evinde ölü bulundu

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Ünlü "Gossip Girl" dizisinde canlandırdığı Georgina Sparks karakteriyle hafızalara kazınan ABD'li oyuncu Michelle Trachtenberg, 39 yaşında hayatını kaybetti. Trachtenberg'in annesi tarafından evinde ölü bulunduğu öğrenildi.

26.02.2025 22:07  Güncelleme: 23:02
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Gossip Girls dizisinin başrol oyuncularından ABD'li aktris Michelle Trachtenberg, evinde ölü bulundu.

GOSSİP GIRL'ÜN YILDIZI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Yayınlandığı dönemde tüm dünyada fırtınalar estiren "Gossip Girl" dizisinde Georgina Sparks karakterini canlandıran ABD'li aktris Michelle Trachtenberg, hayatını kaybetti. 39 yaşındaki ünlü oyuncu New York'taki evinde annesi tarafından ölü bulundu.

Gossip Girl dizisiyle tanınmıştı! Oyuncu Michelle Trachtenberg evinde ölü bulundu

KARACİĞER NAKLİ OPERASYONU GEÇİRMİŞTİ

Yakın zamanda karaciğer nakli operasyonu geçiren genç oyuncu, belirgin kilo kaybıyla dikkat çekiyordu. Geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada sağlıklı ve mutlu olduğunu söyleyen Trachtenberg, son kutladığı doğum gününde Instagram'da, "39 ve harika hissediyorum" demişti.

Gossip Girl dizisiyle tanınmıştı! Oyuncu Michelle Trachtenberg evinde ölü bulundu

MICHELLE TRACHTENBERG KİMDİR?

Babası Michelle Trachtenberg, fiberoptik mühendisi; annesi Lana Trachtenberg önceleri oyuncu daha sonra ise vantrilog olmuştur. Rusya kökenlidir. Kendisinden büyük, Irene adında bir kız kardeşi vardır. Akıcı bir şekilde, anadili gibi Rusça konuşmaktadır. Buffy the Vampire Slayer, Six Feet Under, House M.D., Gossip Girl gibi çok sayıda popüler dizide rol almıştır.

Gossip Girl dizisiyle tanınmıştı! Oyuncu Michelle Trachtenberg evinde ölü bulundu

Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gossip Girl dizisiyle tanınmıştı! Oyuncu Michelle Trachtenberg evinde ölü bulundu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • monşer null:
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