Gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz adliyeye sevk edildi

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Gezi Parkı soruşturmasında gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz adliyeye sevk edildi. Saymaz, sağlık kontrolünün ardından ifade verecek.

21.03.2025 08:35  Güncelleme: 13:17
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci İsmail Saymaz'ın Gezi Parkı eylemlerinde aktif rol oynadığı, sosyal medyadan gerçekle bağdaşmayan bilgiler verecek vatandaşları kışkırttığı ve Gezi Parkı olayları sanıklarıyla yoğun irtibatta bulunduğu gerekçeleriyle "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan gözaltına alındı. Saymaz ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İsmail Saymaz'ın adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Saymaz, sağlı kontrolünün ardından Çağlayan Adliyesi'nde savcıya ifade verecek.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gazeteci İsmail Saymaz'ın Gezi Parkı olaylarının organizatörü Mehmet Osman Kavala'nın web sitesinin hazırlanmasında ve eylemleri basın yoluyla yaygınlaştırma amacıyla kurmayı planladığı televizyon kanalının kurulması için rol alan şahıslarla konuşma içerikleri tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında Saymaz'ın, Gezi Parkı sanıkları Mehmet Osman Kavala, Şerafettin Can Atalay, Çiğdem Mater Utku ve Ayşe Mücella Yapıcı ile olaylar sürecinde yoğun irtibatı olduğu, sosyal medyadan olaylara ilişkin çok sayıda paylaşımda bulunduğu, olaylarda aktif rol alarak sosyal medyada gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı belirlenmişti.

Soruşturma çerçevesinde Saymaz, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz adliyeye sevk edildi

İsmail Saymaz, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Ayhan Murat:
    tutuklanmasını diliyorum 92 75 Yanıtla
    Bilgehan Göktürk:
    niye ......? 0 0
    mirzaaa:
    oğlum siz salakmısınız.Kafana göre kimseyi tutuklayamazsın.Hükümeti ortadan kaldırmak diye suç mu olur.Sizin cahilliğinizin bedelini neden biz ödüyoruz. 0 0
  • kuzeyli baba:
    Gezi Parkı Dosyası açıldıysa Devlet harekete geçti demektir. Patronlar da var bu işin içinde Gezi parkı işinde hemde ülkenin en zenginleri var ismi lazım değil siz tahmin ettiniz bu aileyi. sıra onlara da geliyor demektir. kayyum atanır şirketlere belediyelere gidişat o yönde. Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz kimin suçu varsa hesabını er yada geç verir. 73 50 Yanıtla
    ekenel:
    devletin hiç suçu yok yani diyorsun hiç yanlış yapmadı kandırılmadı diyorsun pes yani 0 0
    Uuu bbb:
    devlet derken 0 0
  • Abuzer Kadayıf:
    Koç a bile sıçrar mevzu 35 23 Yanıtla
    saim emirler:
    bu doğru yorumu beğenmeyen "koç"ları çıkmış... sıra size de gelecek 0 0
  • Rook:
    ismail saymaz tutuklanmaz,ismail bizim adamımız 10 40 Yanıtla
  • Ramazan Karadogan:
    Ülkeyi bölmekten bölücülükten ortalığı karıştırmaktan tutuklanması kesimlikle şart. 15 20 Yanıtla
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SON DAKİKA: Gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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