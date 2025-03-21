Gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz adliyeye sevk edildi

kuzeyli baba:

Gezi Parkı Dosyası açıldıysa Devlet harekete geçti demektir. Patronlar da var bu işin içinde Gezi parkı işinde hemde ülkenin en zenginleri var ismi lazım değil siz tahmin ettiniz bu aileyi. sıra onlara da geliyor demektir. kayyum atanır şirketlere belediyelere gidişat o yönde. Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz kimin suçu varsa hesabını er yada geç verir.

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ekenel: devletin hiç suçu yok yani diyorsun hiç yanlış yapmadı kandırılmadı diyorsun pes yani 0 0