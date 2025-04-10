Gözaltına alınan gazeteci Timur Soykan: Çeteler kaybedecek halk kazanacak - Son Dakika
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Gözaltına alınan gazeteci Timur Soykan: Çeteler kaybedecek halk kazanacak

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Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel evlerine yapılan şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Dijital ekipmanlarına da el konulan gazetecilerden Murat Ağırel'in evinden gözaltına alındığı görüntüler ortaya çıkarken Timur Soykan'ın sağlık kontrolünden çıkarıldığı dakikalarda muhabirlere "Çeteler kaybedecek halk kazanacak" dediği anlar da kameralara saniye saniye yansıdı.

10.04.2025 08:33
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Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan sabah saatlerinde evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ağırel ve Soykan'ın evinde polis ekipleri tarafından arama yapıldığı, telefon ve bilgisayarlarına el konulduğu öğrenildi. Gözaltı gerekçesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ÇOK SAYIDA POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Murat Ağırel'in evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Servis edilen görüntülerde çok sayıda polisin Ağırel'in ikamet ettiği apartmana girdikleri ve gazeteciyi gözaltına alarak sokakta ilerledikleri anlar yer aldı.

"ÇETELER KAYBEDECEK HALK KAZANACAK"

Şafak operasyonuyla gözaltına alınan bir diğer gazeteci Timur Soykan ise sağlık kontrolü çıkışında kameralara yansıdı. Kendisini bekleyen muhabirlere "Çeteler kaybedecek halk kazanacak" diyen Soykan beraberindeki polisle birlikte ilerlerken görüntülendi.

Gözaltına alınan gazeteci Timur Soykan: Çeteler kaybedecek halk kazanacak
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Murat Ağırel, Timur Soykan, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gözaltına alınan gazeteci Timur Soykan: Çeteler kaybedecek halk kazanacak - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Rook:
    hepiniz neyin ne olduğunu biliyorsunuz da işte işiniz muhalefet yapmak,doğruları konuşmak işinize gelmiyor 2 0 Yanıtla
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