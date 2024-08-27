İzmir'de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir'de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu

Geniş Video İzle

İzmir'de çocukları Hiranur, Cemre, Ceylin ve Nira Şimşek'i kendine ait zeytinliğe götüren baba, katliam yaptı. Çocuklarına kurşun yağdıran baba, sonrasında aynı silahla intihara kalkıştı. 3 yavru olay yerinde can verirken, 1 çocuk ve baba ağır yaralandı.

27.08.2024 10:54  Güncelleme: 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesinde Vesih Şimşek (45), tabancayla 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu. Olayda Cemre, Ceylin ve Nira Şimşek yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Merkez 4541/1 Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Vesih Şimşek, çocukları Hiranur, Cemre, Ceylin ve Nira Şimşek'i kendine ait zeytinliğe getirdi. Burada henüz belirlenemeyen nedenle yanında bulunan tabancayla 4 çocuğuna art arda ateş etti.

YAKININI ARAYIP OLANLARI SÖYLEMİŞ

Çocuklar vücutlarının farklı yerlerine aldıkları kurşunlarla yere yığıldı. Ardından bir yakınını arayarak çocuklarını vurduğunu, kendisinin de intihar edeceğini söyleyerek bulundukları yeri bildiren Şimşek, aynı silahla intihara kalkıştı.

Gözü dönen baba, 3 çocuğunu öldürdü

ÜÇÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cemre, Ceylin ve Nira'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Hiranur ve Vesih Şimşek ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gözü dönen baba, 3 çocuğunu öldürdü
Gözü dönen baba, 3 çocuğunu öldürdü
Gözü dönen baba, 3 çocuğunu öldürdü
İzmir\'de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu
Kaynak: İHA

3-sayfa, izmir, Çocuk, Cemre, Baba, Olay, İzmir, Suç, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Orhan Özdemir: Bu nasıl bir hayattır böyle bir baba düşünün ya evlatlarını koruması canı pahasına savunması gerekirken canlara kıyıyor Allahım sonumuz nereye gidiyor ben evlatlarımın yüzlerine bakmaya kıyamıyorum her gün dua ediyorum onlar hayatta bazı şeylere sahip olmadan beni elden ayaktan düşürme diye 93 4 Yanıtla
  • Muzaffer Yağmahan: Daha cok duyariz bu uzucu haberleri. İnsanlarda psikoloji adina birsey kalmadi 57 2 Yanıtla
  • Erdem Cambaz: Allah'ım bu ne felaket 34 0 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir: besle büyüt onca zorluk ve sonunda. Allah kimseyi böyle bir sınava tabi tutmasın. zor çok zor bir durum 27 0 Yanıtla
  • Murat Akkor: Allah rahmet eylesin bir anlık cinnet her şeyi getirir 20 2 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü: Bir baba evladına koyabiliyorsa kuyamet kopsun artık 20 0 Yanıtla
  • Mehmet Yıldırım: evladına kıymak çok Zor Nasıl Bir süreçten geçiyoruz Allah rahmet eylesin aklı dengesi yerinde olmayabilir yada madde bağımlılığı vardır 10 0 Yanıtla
  • Onur Tanyildiz: maşallah 1 8 Yanıtla
  • Mustafa Turgut: Geçim sıkıntısı 4 3 Yanıtla
  • İbrahim Çayır: 2 Yaşında Evladım Var Sevmeye Doyamıyorum, Nasıl Bir Düşünce İle Bu Kadar Şeytanlaşabilir İnsan... 5 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

10:55 İzmir’de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu İzmir'de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
09:24 Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı
08:57 İkinci el araç satışında yeni dönem Artık her önüne gelen ilan veremeyecek İkinci el araç satışında yeni dönem! Artık her önüne gelen ilan veremeyecek
07:58 İlk vakayı duyurdular bile ABD’de ’’Ölümcül Virüs’’ alarmı, tedavisi de yok İlk vakayı duyurdular bile! ABD'de ''Ölümcül Virüs'' alarmı, tedavisi de yok
17:16 Yusuf Dikeç’ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap
17:09 Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı
17:03 Bu nasıl değişim İkisinin de aynı kadın olduğuna kimse inanmıyor Bu nasıl değişim? İkisinin de aynı kadın olduğuna kimse inanmıyor
16:24 Finlandiya’da yaşayan Türk vatandaşından ezber bozan sözler Finlandiya'da yaşayan Türk vatandaşından ezber bozan sözler
16:19 Şişli’de Rum Ortodoks Mezarlığı’nda kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı Şişli'de Rum Ortodoks Mezarlığı'nda kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı
16:19 Düzce’de düğün konvoyunda drift atan sürücüye ağır ceza Düzce'de düğün konvoyunda drift atan sürücüye ağır ceza
16:15 FETÖ’cü hesapların “Gazi Başkomutan“ yalanı ellerinde patladı FETÖ'cü hesapların "Gazi Başkomutan" yalanı ellerinde patladı
16:14 Çek jimnastikçi Natalie Stichova, Almanya’daki Neuschwanstein Şatosu’nda selfie çekerken 80 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti Çek jimnastikçi Natalie Stichova, Almanya'daki Neuschwanstein Şatosu'nda selfie çekerken 80 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti
15:57 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Ölen balıklar buraya ait değil, gemilerle taşındı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Ölen balıklar buraya ait değil, gemilerle taşındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 12:13:01. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement