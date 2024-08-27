İzmir\'de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu

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İzmir'in Bornova ilçesinde Vesih Şimşek (45), tabancayla 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu. Olayda Cemre, Ceylin ve Nira Şimşek yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Merkez 4541/1 Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Vesih Şimşek, çocukları Hiranur, Cemre, Ceylin ve Nira Şimşek'i kendine ait zeytinliğe getirdi. Burada henüz belirlenemeyen nedenle yanında bulunan tabancayla 4 çocuğuna art arda ateş etti.

YAKININI ARAYIP OLANLARI SÖYLEMİŞ

Çocuklar vücutlarının farklı yerlerine aldıkları kurşunlarla yere yığıldı. Ardından bir yakınını arayarak çocuklarını vurduğunu, kendisinin de intihar edeceğini söyleyerek bulundukları yeri bildiren Şimşek, aynı silahla intihara kalkıştı.

ÜÇÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cemre, Ceylin ve Nira'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Hiranur ve Vesih Şimşek ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.