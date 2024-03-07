Gözüne kestirdiği çantaları böyle çalıp kaçtı - Son Dakika
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Gözüne kestirdiği çantaları böyle çalıp kaçtı

Elazığ'da bir kadın, alışveriş yapıyor gibi gittiği çanta dükkanından 3 bin lira değerinde seçtiği iki çantayı çaldı. Kadının, hırsızlık sırasındaki rahat tavırları dikkat çekti.

07.03.2024 00:31  Güncelleme: 00:38
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Gözüne kestirdiği çantaları böyle çalıp kaçtı

Elazığ'da çanta hırsızı kadın güvenlik kamerasına yakalandı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir kadın, alışveriş yapıyor gibi gittiği çanta dükkanından 3 bin lira değerinde seçtiği iki çantayı çaldı. Kadının, hırsızlık sırasındaki rahat tavırları dikkat çekti.

Hırsızlık olayı, Elazığ merkez Çarşı Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki Belediye Çarşısında bulunan bir çanta dükkanında yaşandı. Dükkana gelen orta yaşlarda kadın, stanttaki çantalara yöneldi. Çantalardan istediklerini seçen kadın, dükkanın kalabalık olmasından faydalandı. Ardından kendi çantasından poşet çıkaran kadın, gizlice değeri 3 bin lira olan iki çantayı aldı ve kayıplara karıştı. Hırsızlık, olaydan bir süre sonra iş yeri sahibi ve market çalışanları tarafından fark edildi. Güvenlik kamerasını kontrol eden çalışanlar gördükleri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kadının hırsızlık sırasındaki rahat tavırları dikkat çekti.

O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık yapan kadının rahat tavırlarına şaşırdıklarını dile getiren iş yeri sahibi Berdan Polat, "Bir kadın mağazaya giriyor. Diğer arkadaşlarımız müşterilerle ilgilenirken kendisi çok rahat bir şekilde önce rafı ardından diğer çantaları inceliyor. Diğer müşterilerle ilgileniyorduk, ondan sonra ona bakacaktık. O sırada iki tane 3 bin lira değerindeki çantayı, kendi çantasından çıkardığı poşete koyarak mağazadan uzaklaşıyor" dedi.

Kaynak: İHA

Elazığ, Güvenlik, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gözüne kestirdiği çantaları böyle çalıp kaçtı - Son Dakika

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