Grand Kartal Otel Duruşmasında Bayılmalar

Grand Kartal Otel duruşmasında itfaiye eri İrfan Acar'ın sanık kürsüsünde bayılmasıyla duruşmaya ara verilmesinin ardından Acar'ın kardeşi, duruşma salonun önünde fenalık geçirdi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Grand Kartal Otel faciasının duruşması görülmeye devam ediyor. Davanın, 5'inci gününde 30 sanık ve Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli İrfan Acar savunmasını verdi. Otelin denetimini yapan İrfan Acar, tüm katları tek tek denetlediğini dile getirdi. Yangın faciası sonrasında 3 ay tutuklu kalan ve sonrasında ev hapsi kararlıyla tahliye edilen Acar, savunma esnasında sanık kürsüsünde baygınlık geçirdi. Salona sağlık ekipleri sevk edilerek, İrfan Acar'a müdahalede bulundu. Duruşmaya ara verilmesinin ardından salon boşaltıldı. Salon dışındaki alana çıkan Acar'ın kardeşi M. Acar, fenalık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Acar'ın kardeşi ambulansa götürüldü. - BOLU