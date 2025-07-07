Grand Kartal Otel Yangını Davasında Sanık Sırrı Köstereli\'den Tahliye Talebi

Bolu'daki Grand Kartal Otel yangınının tutuklu sanıklarından İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, "Tamamen şahsıma atfedilemeyecek bir işlem nedeniyle tutukluyum. Ailemden, çocuklarımdan 5,5 aydır ayrıyım. Yaşı ilerlemiş olan anne ve babamın gözleri yaşlı. Hayatım boyunca hukuka uygun hareket etmeye çalıştım. Hiçbir kastım, hatam, ihmalkarlığım olmamasına rağmen tutuklu bulunmamın hem insani hem de hukuki açıdan değerlendirilmesini talep ediyorum" dedi.

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın duruşması devam ediyor. Savunması alınan 8. sanık İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli oldu. Sanık Köstereli, "Bizim yaptığımız tüm işler vali beyin bilgisi dahilinde. Yaptığım tüm işlerden ve bağlı birimlerin faaliyetlerinden Valiliğin mutlaka haberi olmuştur. Yapılan toplantılarda alınan kararları rapor halinde Valilik makamına sunarız. Tamamen şahsıma atfedilemeyecek bir işlem nedeniyle tutukluyum. Ailemden, çocuklarımdan 5,5 aydır ayrı kaldım. Yaşı ilerlemiş olan anne ve babamın gözleri yaşlı. Hayatım boyunca hukuka uygun hareket etmeye çalıştım. Hiçbir kastım, hatam, ihmalkarlığım olmamasına rağmen tutuklu bulunmamın hem insani hem de hukuki açıdan değerlendirilmesini talep ediyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

"Bu denetimlerin içeriği ve detaylarına doğrudan hakim değilim"

Denetimlere gidilen yerlerin neresi olduğunu birebir bilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Köstereli, "Ben, düzenli olarak yapılan toplantılarda arkadaşlarıma 'Ne yaptınız? Hangi çalışmaları yürüttünüz?' diye sorarım. Onlar da genel olarak nerelere gittiklerini ve hangi işlemleri yaptıklarını söylerler. Ancak bu denetimlerin içeriği ve detaylarına doğrudan hakim değilim" diye konuştu.

"Madem bu evrak bu kadar önemliydi neden 4 yıl boyunca hiçbir işlem yapılmadı?"

Turizm işletme belgesi verilen tesislerde denetleme yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait olduğunu vurgulayan Köstereli, şunları söyledi:

"Bu tür tesislerin denetlenmesi yerel idarelerin değil, doğrudan bakanlığın görev ve sorumluluğundadır. 2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, ilgili otelin Turizm İşletme Belgesi'nin yenilendiğini belirten bir yazı gönderdi. Aynı yazıda tarafımıza bu tesisin ruhsat durumu açısından herhangi bir sorun olup olmadığının bildirilmesi talep edildi. Ancak söz konusu yazı, yalnızca bir bilgilendirme niteliğindeydi; herhangi bir denetim talebi ya da zorunluluğu içermemekteydi. Buna rağmen yangın olayının ardından Bakanlık bu evraka neden cevap verilmediğini gerekçe göstererek araştırma başlatmıştır. Madem bu evrak bu kadar önemliydi neden 4 yıl boyunca hiçbir işlem yapılmadı? Eğer bu olay 10 yıl sonra yaşansaydı, Bakanlık o zaman mı bu evrakı gündeme getirecekti" şeklinde konuştu.

Köstereli, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, tahliyesini talep etti. - BOLU